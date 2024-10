Ringen: WKG-Aufholjagd letztlich vergebens

Mit 1:7 musste sich WKG-Neuzugang Vladimir Mandalov (57 kg Freistil) geschlagen geben. Nach einem Takedown gab er in der Bodenlage zwei Dreher kurz vor der Pause ab. Den Rückstand konnte er nicht mehr ausgleichen. Auch Maximilian Mond (130 kg Greco, 2:14) und Noah Dürr (61 kg Greco, 1:6) verließen die Matte als Verlierer. Zumindest Adrian Recorean (98 kg Freistil) kam dank eines Takedowns in der vierten Minute zu einem 3:3-Erfolg aufgrund der höher erzielten Wertung. Den ersten Vierer des Abends holte Vitalie Bunici (66 kg Freistil) durch einen Schlussspurt in der zweiten Runde.

Nach der Pause setzten die Gastgeber die Aufholjagd fort. Jonas Dürr (86 kg Greco, 3:1) kam allerdings nur auf einen Mannschaftspunkt. Bruder Simon (71 kg Greco) holte bei seinem 12:2-Erfolg immerhin drei Zähler zur ersten Führung der WKG.