Ringen Wohl wieder spannend bis zum letzten Kampf

KSV Rheinfelden

KSV-Trainer Sascha Oswald und sein Team können ohne Druck nach Oberschwaben reisen: „Nach dem misslungenen Derby bei der RG am Samstag heißt es jetzt aber Kopf hoch, abhaken und am Samstag ganz befreit auf die Matte gehen. Für uns gibt es hier nichts zu verlieren“. Vor zwei Jahren verlor der KSV beim ersten Aufeinandertreffen der beiden damaligen Aufsteiger lediglich mit 16:17. Doch konnte sich der Gastgeber inzwischen an einigen Stellen zusätzlich verstärken, während beim KSV fast das komplette Vorjahresteam zur Verfügung steht. Schaut man sich den bisherigen Verlauf des amtierenden Vizemeisters an, liegen die Kräfteverhältnisse klar: Selbst die RG Hausen-Zell allerdings nicht in Bestbesetzung musste sich bereits hoch geschlagen geben. Da kommt es dem KSV Rheinfelden fast entgegen, dass gegen KG-Schlussmann Valeriu Toderean (75-Greco) nahezu kein Gegner in der Liga Paroli bieten kann.

RG Hausen-Zell

Die Ringergemeinschaft trifft auf AB Aichhalden und bekommt es wohl von den Oberrhein-Klubs mit dem leichtesten Gegner zu tun. Doch selbst die WKG Weitenau-Wieslet hat beim 14:13-Auswärtssieg erfahren, dass man den Drittletzten der Tabelle nicht unterschätzen darf. Trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Luca Köpfer hat die RG am vergangenen Wochenende bewiesen, dass sie weiterhin zu den Favoriten gehört, wenngleich die RG-Leitung lediglich den Klassenerhalt im Fokus hat.

Vor allem in der ersten Kampfhälfte haben die Schwarzwälder ihre Stärken. Dort ist aber auch die RG Hausen-Zell sehr gut aufgestellt ist. Auftaktringer Radostin Shindov könnte für RG-Nachwuchsmann Luca Zeh noch eine Nummer zu groß sein, dafür sollte Schwergewichtler und RG-Ass Oliver Hassler mit Andreas Trost weniger Pro­bleme haben, um die ersten Zähler für die Gäste zu holen.