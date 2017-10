Ringen Zum letzten Mal in Steinen

Von Mirko Bähr

Steinen-Höllstein. Für die WKG Weitenau-Wieslet steht am Samstagabend in der Regionalliga Baden-Württemberg der letzte Heimkampf dieser Saison in der Wiesentalhalle in Steinen-Höllstein auf dem Programm, ehe es dann wieder ins Kleine Wiesental geht. Der erste Rückrundenkampf steigt ab 20 Uhr. Gegner nach der Stilartenumstellung ist der Tabellendritte AV Germania Sulgen.

Es ist der zweite Heimkampf in Folge. 13:13 hieß es am vergangenen Wochenende gegen Reilingen/Hockenheim. „Da war mehr drin, andererseits können wir am Ende froh über den einen Zähler sein“, blickt Marc Viardot vom Trainerteam nochmals zurück. Es war der letzte Vorrundenkampf. Mit 9:9-Zählern auf Rang sieben steht die WKG besser da als erwartet.

Nun also folgen die neun Kämpfe der Rückserie. Und in dieser habe die WKG Weitenau-Wieslet „leichte Vorteile“. Der Stilartenwechsel komme beispielsweise Michael Herzog zu Gute, der nun in der Klasse bis 98 Kilogramm nicht mehr „gegen die ganz schweren Kontrahenten ran muss“, wie Viardot feststellt. Jonas Dürr, der bereits in der Greco-Klasse bis 86 Kilogramm mächtig aufgetrumpft hat, geht nun runter auf 80 Kilo. „Auch wenn ich ihn jetzt nicht zu sehr unter Druck setzen möchte, so denke ich doch, dass Jonas nun nurmehr ganz schwer zu besiegen ist“, lässt sein Trainer wissen.

Gegen Sulgen soll auch in der Rückrunde ein Sieg her. Zum Saisonauftakt hatte die WKG dort knapp die Oberhand behalten. „Damals habe ich gedacht, dass wir nicht unseren besten Kampf abgeliefert haben, heute steht Sulgen weit oben in der Tabelle. Eine Prognose für dieses Duell ist schwierig“, sagt Viardot. Er erwartete einen offenen Kampf. „Einen Sieger kann im Voraus nicht nennen.“ Aber klar sei, dass man zuhause gewinnen wolle. „Alle zehn Akteure werden wieder ihr Bestes geben“, sagt Viardo. Wer genau die zehn sind, das weiß er allerdings noch nicht.