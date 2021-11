Ringen „Zurücklehnen ist nicht“

„Sie sind in der Rückrunde stärker“, weiß TuS-Trainer Florian Hassler zu berichten. „Es ist eine starke, kompakte Mannschaft.“ Mit Mihail Lapp bis 57 Kilogramm startet ein Allrounder den Abend. Die beiden Ausländer im Weltergewicht Valentin Petic (Greco) und Maxim Sacultan (Freistil), Nationalringer Lars Schäfle – nun in seiner Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm – und Nick Matuhin sind Namen in der Szene. „Das werden wir nicht unterschätzen und unsere stärkste Mannschaft schicken. Zurücklehnen ist nicht angesagt“, gibt sich der Zeller kämpferisch.

Der Vorkampf im September in Adelhausen ging klar mit 22:8 an die Gastgeber, wobei die RKG Freiburg nicht mit dem besten Kader antrat. Umgekehrt deutlich konnte sich die Breisgau-Zehn in der Vorwoche mit 24:6 beim KV Riegelsberg durchsetzen und acht der zehn Kämpfe gewinnen. Trotz des Derbys wird Freiburg indes vermutlich schon die Hauptkonzentration auf das Duell beim AC Heusweiler haben.

Nach der 14:15 Heimniederlage gegen die Saarländer könnte sich die RKG die Liga-Zugehörigkeit mit einem klaren Auswärtssieg in Reichweite bringen.

Beide Teams kämpfen derzeit noch um den vierten Platz in der Tabelle der Südwest-Bundesliga-Gruppe, mit dem die Playoff-Teilnahme sowie die Zugehörigkeit zur ersten Bundesliga 2022 verbunden ist.