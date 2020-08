Risiko zu groß Amateurclubs verzichten auf DFB-Pokal-Heimspiele

Aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen wollen VSG Altglienicke, MTV Eintracht Celle, FV Engers 07, TSV Havelse, Eintracht Norderstedt und der FC Oberneuland am 12. und 13. September sowie der Bayern-Gegner 1. FC Düren am 15. Oktober nicht auf ihrem eigenen Platz spielen, sondern im Stadion ihres jeweiligen Gegners aus der 1. oder 2. Liga. Das gaben die Fußballclubs am Mittwoch und Donnerstag bekannt. Bei mehreren weiteren Vereinen steht die Entscheidung über einen Tausch des Heimrechts noch aus.

Der MTV Eintracht Celle aus der fünftklassigen Oberliga Niedersachsen hat sich zum ersten Mal für den DFB-Pokal qualifiziert und dort mit dem Bundesligisten FC Augsburg auch einen attraktiven Gegner zugelost bekommen. Doch obwohl es in der 70.000-Einwohner-Stadt ein Stadion für 8000 Zuschauer gibt, in dem der DFB auch schon regelmäßig Junioren-Länderspiele austrug, entschied sich der Club dazu, am 12. September lieber nach Augsburg zu reisen.