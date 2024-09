Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden kam es laut Polizeibericht am Sonntag gegen 10.30 Uhr auf der B 518. Ein 38 Jahre alter Mann überholte auf der Strecke von Schopfheim in Richtung Hasel auf einer langen Geraden ein vor ihm fahrendes Fahrzeug und wollte anschließend auch den davor fahrenden Traktor überholen. Dabei übersah er, dass der Traktor nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, obwohl der 58 Jahre alte Traktorfahrer den Blinker gesetzt hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei sich der BMW-Fahrer und die 57-Jährige Beifahrerin im Traktor leicht verletzten. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand Sachschaden von rund 30 000 Euro, am Traktor 10 000 Euro.