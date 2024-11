RoboRave: Spannende Schau für Technik-Fans

Marten (13), Ilias (14) und Max (13) aus der Montfort-Realschule Zell hatten unter den strengen Augen von Schiedsrichterin Juliana ein Gerät am Start, mit dem Tennisbälle in einen Karton transportiert wurden. Moderne Ritterspiele zeigten Paul (13) und Damian Büche (13) vom Oberrhein-Gymnasium in Weil am Rhein. Hier waren zwei computergesteuerte Fahrzeuge mit einer Stange versehen. Mit dieser Stange wurde versucht, das jeweils andere Fahrzeug von der Bahn zu werfen.

Marten (von links), Ilias, Max von der Montfort-Realschule Zell mit Schiedsrichterin Juliana. Foto: sc

Der Rest der jeweiligen Teams saß an großen Tischen, welche mit viel Technik und Computern ausgestattet waren. Anfang 2016 fand dieser RoboRave erstmals statt. Damals machten 30 Teams mit, erklärte Organisator Lars Möllendorf. Seither wurde die Veranstaltung fünf Mal durchgeführt. Heute seien 24 Teams dabei, das sind 60 junge, technisch interessierte Menschen. Sie kamen vom Oberrhein- Gymnasium in Weil am Rhein, dem THG Schopfheim, der Montfort-Realschule Zell und der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental.