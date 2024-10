Roche Basel: Mehr Umsatz in Pharmasparte

Auch in puncto Umsatzerosion durch Biosimilars hat Roche dem CEO nach das Gröbste überstanden und die Lage stabilisiert sich nun. Zur Erinnerung: Nachahmerprodukte für die altgedienten Blockbuster Avastin, Herceptin und Mabthera haben den Konzern in den vergangenen Jahren Milliarden an Umsätzen gekostet.

Nach 9 Monaten auf Kurs

Dank neuerer Zulassungen sind diese Effekte aber mittlerweile mehr als ausgeglichen. Das bestätigen denn auch die am Mittwoch vorgelegten Zahlen. So setzte der Pharmakonzern in den ersten neun Monaten annähernd 45 Milliarden Franken um, ein Plus von zwei Prozent. Zu konstanten Wechselkursen sind die Verkäufe gar um sechs Prozent gestiegen. Dabei habe Roche von einer hohen Nachfrage sowohl nach seinen Medikamenten als auch nach seinen Diagnostika profitiert, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch.