Roche Pharma Deutschland: Anpacken statt einpacken

Innovationszwang

Wolle die Pharmabranche insgesamt, wolle Roche als zu ständiger Innovation gezwungenes Unternehmen weiterhin hierzulande erfolgreich sein, dürften die politischen Regularien nicht zu eng sein.

Dass solche Rufe auf politischer Ebene nicht ungehört verhallen werden, davon ist der Vorstand der Roche Pharma AG indes überzeugt. Nach Gesprächen zwischen Branchenvertretern und politischen Akteuren in Berlin in den vergangenen beiden Jahren sei durchaus Optimismus angesagt, lässt Steiners durchblicken. Es gab und gebe „sehr viele positive Signale“ aus Berlin in Richtung Pharmabranche. „Und es ist wichtig, dass das so weitergeht und dass das schon Erreichte sich auch in den Koalitionsverhandlungen widerspiegelt.“

Optimismus

Der Vorstand von Roche Pharma blickt insgesamt zuversichtlich in die Zukunft und betont, dass Spitzentechnologien wie Gen- und Zelltherapien oder KI-gestützte medizinische Forschung und Produktion enorme Chancen für Patienten und den Innovationsstandort Deutschland böten.