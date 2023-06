Rock in Maulburg Hits von Metallica und AC/DC

Viel Erfahrung

Organisator Tom Kaiser betrieb von 2009 bis 2015 das „Rock in“ in Gündenhausen, organisierte unter anderem zwei Mal eine „Rock In Revival Party“ im Maze und weitere Veranstaltungen und rief den Biker-Treff in der Krone in Lehnacker ins Leben. Sein Organisationspartner Friese hat den „Ochsen“ in Maulburg in eine Musikkneipe umfunktioniert und auch schon vor der Pandemie Open-Air-Konzerte organisiert.

Gegründet als einmaliges Spaßprojekt für eine Bon-Scott-Gedächtnisparty, avancierte die Band Dirty Deeds nach ihrem ersten Auftritt am 19. Februar 2000 (Bon Scotts Todestag) zum Geheimtipp der Heidelberger Musikszene, teilen die Musiker über sich mit.