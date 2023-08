Rocksänger Queen-Frontmann: Freddie Mercurys Nachlass wird versteigert

London - Eine neue Ausstellung in London gibt Einblicke in das Privatleben und die musikalische Karriere des britischen Rocksängers Freddie Mercury. Das Auktionshaus Sotheby's versteigert mehr als 1400 Gegenstände aus dem Nachlass des 1991 verstorbenen Queen-Frontmanns. Bis zum 5. September werden sie im Rahmen der Ausstellung "Freddie Mercury - A World Of His Own" in den Räumen von Sotheby's erstmals öffentlich gezeigt.