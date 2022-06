Rockstars Rolling Stones starten Tour mit Rockfeuerwerk und Tränen

Zu jahrzehntealten Hits wie "(I can’t get no) Satisfaction", "Honky Tonk Women", "Jumpin' Jack Flash", "Sympathy for the Devil" oder "Sad Sad Sad" tanzten und sangen auch Konzertbesucher, die noch längst nicht geboren waren, als diese entstanden. Wie ein junges Mädchen, das vor den Kameras des spanischen Fernsehen begeistert rief: "Sie sind alt, aber immer noch die besten!" Weit nach Mitternacht verabschiedeten die Fans ihre Idole mit einer minutenlangen Ovation. Die Band bedankte sich auf Instagram: "Muchas gracias Madrid for an amazing opening show!"