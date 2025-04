Römervilla Grenzach: Den Glasbläsern über die Schulter geschaut

Einige kleinere Vasen und Trinkgefäße, die am Samstag entstanden sind, wurden bereits am Sonntag gegen eine Spende abgegeben. Weil die gläsernen Kunstwerke über Nacht kontrolliert abkühlen müssen, um Materialspannungen zu verhindern, waren die jüngsten Kreationen zum Ende am Sonntagabend aber noch nicht abholbereit. „Man muss schon von Beginn an einen Plan haben“, zeigte sich Bauckner von den Fertigkeiten der Glasbläser begeistert. Eine an die chinesischen Drachen angelehnte Skulptur erstand am Samstag in wenigen Minuten durch das eingespielte Team und konnte am Sonntag bereits bewundert werden. Aber auch einige moderne Gläser stellte das Duo her. „Kunstwerke“, wie Bauckner, der jüngst den Vorsitz abgegeben hat, anerkennend attestierte.

