Römische Relikte in Grenzach-Wyhlen Dach über Tempelpodium wird abgerissen

Einsturzgefährdet

Nach Auskunft einer Freiburger Firma, die mit den Arbeiten beschäftigt war, sei das Dach marode und einsturzgefährdet. Es müsse entfernt werden. Den Auftrag, das Dach des Tempelpodiums zu entfernen, habe die Bahn erteilt, gibt das Abbruchunternehmen Auskunft. Mehr war vor Ort über die Veränderungen am Tempelpodium nicht zu erfahren. Auf Nachfrage bei der Gemeindeverwaltung erklärte Markus Ludwig, zuständig für den Tiefbau in der Gemeinde, dass sowohl die Gemeinde als auch das Landesdenkmalamt über die Maßnahmen am Tempelpodium informiert worden seien. Sie stünden jedoch in keinem Zusammenhang mit dem Bau der Umgehungsstraße B 34 neu, die unmittelbar am bisherigen Standort des Tempelpodiums vorbeiführen soll. Ob und inwieweit man das Tempelpodium gegebenenfalls umquartieren oder versetzen wolle, darüber erteilte Ludwig keine Auskunft.

Ensemble römischer Funde

Für den Erhalt des Tempelpodiums macht sich der Verein für Heimatgeschichte stark, dessen Vorsitzender Helmut Bauckner ist. Er erklärte auf Nachfrage, dass er sich gut vorstellen könne, das Tempelpodium in unmittelbarer Nähe zur neuen Umgehungsstraße anzusiedeln. Damit würde das Tempelpodium auf hervorragende Weise auch ins grenzüberschreitende Ensemble der übrigen römischen Funde passen. Als Beispiel nannte er Augusta Raurica im schweizerischen Kaiseraugst und den römischen Brückenkopf oberhalb der Rheinfähre im Altrheingebiet von Wyhlen. Der römische Brückenkopf war erst vor wenigen Monaten als Aussichtsplattform im Rahmen des „Rheinuferwegs extended“ saniert und als eindrucksvoller Aussichtspunkt für Besucher hergerichtet worden.