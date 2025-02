Rohmatt: Musiker erlebten ein arbeitsreiches Jahr zum Jubiläum

Beim Förderverein „Freunde des Musikvereins Rohmatt“ gab es nach 17 Jahren eine Änderung im Vorstand. So wurde für Reiner Beckert, der seit Gründung des Fördervereins dessen Vorsitzender war, Wilhelm Waßmer gewählt. Als Stellevertreter steht ihm weiterhin Peter Kittler zur Seite. Das Amt des Kassenverwalters gab Armin Rümmele nach 18 Jahren an Selina Kiefer ab, ebenfalls nach 18 Jahren als Schriftführerin gab Heike Haigis ihr Amt an Marina Klotz ab. Als Beisitzer wurden Philipp Schindler und Ralf Beckert gewählt und als Kassenrevisoren Karl-Heinz Rümmele und Tina Klotz.

Der Förderverein besteht derzeit aus 41 Mitgliedern, wird wieder einen Frühjahresbrunch sowie einen Herbstbrunch veranstalten, am Dorfhock des MV Rohmatt wieder für Güggeli vom Holzkohlegrill sorgen und dem Musikverein bei diversen Anschaffungen zur Seite stehen.