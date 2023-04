Mangelnder Brandschutz Plötzlich obdachlos: Mieter müssen Wohnungen per sofort verlassen

21 Menschen müssen ihr Zuhause in einem Mehrfamilienhaus in Schopfheim auf Anordnung des Landratsamtes von heute auf morgen verlassen. Als Grund nennt das Amt eklatante Brandschutzmängel. Die Menschen – darunter eine siebenköpfige Familie – sind nun obdachlos und werden von der Stadt teils in Notunterkünften untergebracht.