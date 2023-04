„Nach dem Spiel bei der obligatorischen Verabschiedung der Zuschauer musste ich schon ein bisschen schlucken. Da hatte ich einen kleinen Kloß im Hals“, ist RSV-Kapitän Felix Furtwängler ehrlich. „Es wurde einem bewusst, dass das gerade vielleicht das letzte Heimspiel in diesem Trikot war.“

Das Ergebnis passte, mit 6:4 setzten sich die Weiler durch. Damit ging der RSV in der best-of-five-Serie mit 2:1 in Führung. Am Freitag beim nächsten Aufeinandertreffen in Uttigen kann Weil mit einem weiteren Sieg die Serie für sich entscheiden und den sportlich letztlich unbedeutenden Klassenerhalt fix machen.