Rollhockey Niederlage zum Abschluss

Mit einer deutlichen Niederlage am letzten Spieltag der Qualifikationsrunde der Nationalliga B hat sich der RSV Weil am Sonntagabend auf die lange Heimfahrt aus Wolfurt gemacht. Beim heimischen RHC setzte es am Ende eine 2:7-Niederlage. „Das Ergebnis spricht für sich“, sagt RSV-Spieler David Schröder.