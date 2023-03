Rollhockey Weil schlägt sich wacker

Doppelspieltag für Weil am Wochenende

Bevor es in die Playdowns geht, steht für den RSV am kommenden Wochenende noch ein Doppelspieltag auf dem Programm. Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) empfangen die Weiler den RHC Vordemwald. Am Sonntag (17 Uhr) geht es dann zum Rückspiel nach Wolfurt.

RSV Weil – RHC Wolfurt 5:8 (2:5). – Tore: 0:1 (4.) D. Zehrer, 0:2 (7.) Vallibera, 0:3 (10.) Laritz, 0:4 (14.) A. Zehrer, 1:4 (15.) Schaller, 2:4 (16.) Werner, 2:5 (24.) Vallribera, 2:6 (30.) D. Zehrer , 3:6 (31.) Diettrich, 4:6 (31.) Schaller, 4:7 (40.) Vallribera, 4:8 (45.) Levay-Theurer, 5:8 (48.) Bross.