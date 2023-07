Rollkunstläufer Laura Knaus überzeugt Kampfrichter

Die Saison ist für den RSV Weil jedoch noch nicht vorbei. Am nächsten Wochenende findet die Südbadische Meisterschaft im Breitensport in Lahr statt und Ende Monat die Süddeutschen Meisterschaften in Hanau. Mitte September folgt dann die Deutsche Meisterschaft in Freiburg im Pflichtlaufen. Motiviert und reich an neuen Erfahrungen geht es also fleißig weiter.