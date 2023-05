Rollkunstlaufen Der RSV räumt wieder ab

Parallel zu den Schüler C-Wettbewerben zogen auf der anderen Bahnhälfte die Schüler B ihre Kreise. Emely Brodt dominierte den Wettbewerb in drei von vier Pflichtfiguren, was ihr Gold einbrachte. Laura Knaus, welche im ersten Bogen einige Patzer hatte, holte in den nächsten Figuren auf und erkämpfte somit noch die Silbermedaille.

Bei den Schülerinnen A Elisabeth Ahrend hielt mit der Konkurrenz mit und wurde dritter. Lilith Zimmermann (Jugend Damen) setzte sich durch und lies ihre Konkurrentin hinter sich, weshalb sie im Anschluss die Goldmedaille entgegennahm. Bei den Junioren erreichte Evelin Anheuser Platz zweiter.