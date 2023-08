Rollkunstlaufen In den Pflicht-Wettbewerben wieder eine Macht

Mit einer nahezu fehlerfreien Kürzkür und ebenso neuem Saison-Punkterekord rollte Laura Knaus (Schüler B, Jahrgang 2010) auf Platz zwei. Die Freude war riesig. In der Kür und final belegte sie Rang 4. 0,8 Punkte trennten sie von einer Medaille. Aktuell bedeutet das in ihrer Altersklasse Rang sieben. Rang sechs nach sehenswerten Pirouetten belegte Emely Brodt in der Gesamtwertung.

Bei den Schülerinnen A belegte Elisabeth Ahrend bei ihrer Premiere bei den Süddeutschen Meisterschaften Platz fünf. Lilith Zimmermann (Jugend) und Evelin Anheuser (Junioren) erreichten in der Pflicht jeweils Rang vier.

In der Kurzkür zeigte Luise Ritter Nerven starke Nerven. Kurz davor und während ihres Wettbewerbes gab es einen heftigen Regenschauer, den das Dach der Rollsporthalle in Hanau nicht aushielt - es tropfte an mehreren Stellen auf die Bahn, sodass mehrere „Hütchen“ aufgestellt werden mussten, was den Läuferinnen das Durchlaufen ihrer Programme erschwerte. Mit Startnummer eins zeigte Luise Ritter jedoch eine gute Kurzkür und freute sich über Platz 6. Auch bei der Kür und weiteren Regenfällen hielt sich Ritter bravourös und hielt ihren sechsten Rang. In der Verbandswertung landete das Team Südbaden auf Platz 2. Alle teilnehmenden Weiler Pflichtläuferinnen dürfen im September an der Deutschen Meisterschaft starten. pd/nod