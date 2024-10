Rollkunstlaufen: Knaus Achtbeste weltweit

Endlich war es dann so weit. Laura und ihre Trainerinnen reisten nach Italien, um unter anderem die Bahn schon vor dem ersten offiziellen Training ausprobieren zu können. Im ersten inoffiziellen Training wurden deshalb diverse Rollen um- und angeschraubt, um optimal auf dem Parkettboden laufen zu können. In einem Teilnehmerfeld von 20 Starterinnen war Laura bei ihrem ersten internationalen Auftritt als siebzehnte Läuferin in der Kategorie „Cadet Mädchen“ an der Reihe.