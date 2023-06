Rollkunstlaufen RSV-Pflichttalente trumpfen auch in Hanau auf

Einen Doppelsieg für den RSV Weil gab es in der Altersklasse der Schülerinnen C. Die gekonnte Schlinge verhalf Alina Mawrodi erneut zu Gold und dem begehrten Pokal. Lara Wolf musste sich in den bisherigen Wettbewerben der Saison mit Plätzen im Mittelfeld begnügen, woraufhin sie in den letzten Wochen besonders hart trainierte. Dieser Ehrgeiz wurde belohnt - sie lief souverän und landete auf Rang zwei. Eine beachtliche Leistung, vor allem, da sie dieses Jahr zum ersten Mal in der Leistungsschiene startete. Knapp am Treppchen vorbei landete Sophia Knaus - auch sie erreichte mehr Punkte als die Drittplatzierte, wurde jedoch aufgrund der Majorität auf Rang vier gewertet. Nele Müller und Nele Dietsch erreichten die Plätze sieben und elf.