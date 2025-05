Rollstuhl-Rundgang in Schönau: Wo Barrieren in Schönau den Alltag erschweren

Bei einer Städtlirunde machten sich Vertreter der Stadt mit dem VdK die Barrieren für Menschen mit Einschränkungen bewusst. Foto: Verena Wehrle

Man könne die Kommunen auch nicht überfordern, betonte Krämer, und man wolle keinen Druck ausüben. Solche Aktionen wie diese Tour seien der beste Weg, um gemeinsam Lösungen zu finden.

„Wenn ich irgendwo rein will, dann komme ich auch rein.“

Nicht so aktivistisch wie etwa Diemer oder auch Angela Gutmann vom VdK, die sich bei der Tour sehr engagiert über die Hindernisse ärgerte, zeigte sich Björn Büchele. Der Gemeinderat, der selbst im Rollstuhl sitzt, sagte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Die Verhältnismäßigkeit muss stimmen, wenn der Aufwand zu groß ist und der Nutzen zu gering, dann soll man die Maßnahme lassen.“ Er sprach die hohen Kosten an, die bei solchen Maßnahmen anfallen würden und in keinem Verhältnis stünden. Bei einem historischen Gebäude wie dem Klösterle sehe er die Notwendigkeit nicht, etwas zu unternehmen. Bei Neubauten hingegen sollte man schon auf Barrierefreiheit achten. „Wenn ich irgendwo rein will, dann komme ich auch rein“, sagte er.

Die nächste Städtlirunde

In Todtnau

wird die Städtlirunde des VdK mit Vertretern der Stadt am Mittwoch, 25. Juni, ab 17.30 Uhr, stattfinden. Treffpunkt ist am Busbahnhof. Es geht zuerst zum öffentlichen WC beim Haus des Gastes über die Pflastersteine am Marktplatz, dann zur Rampe am Rathaus. Bei der letzten Station im Pflegeheim hören sich die Teilnehmer an, wo die Barrierefreiheit noch verbessert werden könnte.