Rom Tourist kratzt Kolosseum an - und redet sich raus

Der Brief ging an Bürgermeister Roberto Gualtieri, die Stadt und die Staatsanwaltschaft. Der Anwalt des Touristen sagte der römischen Zeitung "Il Messaggero", sein Mandant sei "der Prototyp des Ausländers, der lässig glaubt, dass in Italien alles erlaubt ist, sogar Aktionen, die in seinem Heimatland streng geahndet würden". Der Jurist hofft dank des Entschuldigungsbriefes auf eine milde Strafe.

Die Tat des Mannes, die in sozialen Medien viral ging, sorgte in Italien für große Empörung. Die Parkverwaltung des Kolosseums erstattete Anzeige. Anhand von diversen Videoaufnahmen wurde der Mann dann von den Carabinieri identifiziert. In seinem Brief richtete er seine "aufrichtigste und ehrlichste Entschuldigung an die Italiener und die ganze Welt". Der "Messaggero" kommentierte das Schreiben mit der rhetorischen Frage und deutlich pikiert: "Gibt es wirklich jemanden auf der Welt, der nicht weiß, was das Kolosseum ist?".