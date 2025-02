Romius-Stiftung Grenzach-Wyhlen: 173 145 Euro für viele gute Zwecke

Roche-Mitarbeiter wählen die Empfänger selbst aus

Marc Bächli, Vorsitzender des Romius-Stiftungsrats, überreichte gemeinsam mit dem Stiftungsratsmitglied Ulrich Winkel, den Stiftungsvorständen Dagmar Baake (Vorsitzende) und Beatrixe Linder sowie der Betriebsratsvorsitzenden der Roche Pharma AG, Claudia Brosius, den symbolischen Spendenscheck an die fünf ausgewählten Organisationen. Es handelt sich dabei um das Hegau-Jugendwerk Gailingen, die Bodelschwinghschule Nürtingen, das Kinder-Palliativ-Care-Team Stuttgart, den Förderkreis Kinderhaus Bad Oexen und das ambulante Hospiz-Zentrum für Kinder und Jugendliche in Bad Salzungen. Die ausgewählten Organisationen entlasten Familien mit schwerkranken beziehungsweise schwerst mehrfachbehinderten Kindern und ermöglichen ihnen Erholung, heißt es in der Mitteilung.

Freude über riesige Spendenbereitschaft

„Ich freue mich wirklich sehr über die hohe Spendenbereitschaft und danke allen Roche-Mitarbeitern, die sich an dieser Aktion beteiligt haben, für das große soziale Engagement“, lässt sich Bächli zitieren. „Mit dieser Spendensumme, die zu gleichen Teilen an die fünf Organisationen aufgeteilt wird, möchten wir ihre so wichtige Arbeit unterstützen.“