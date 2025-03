Grenzach an USA verkaufen, Wyhlen ist schuldenfrei

Anders sah es Uwe Eckert: „Herten hätte besseren Wein und einen Flughafen gehabt. Mit der Fähri wären wir direkt in die Schweiz gekommen.“ Daher bot er an, angesichts der Finanznot sowie kaputter Kirche und Rathaus in Grenzach den Ortsteil an Donald Trump zu verkaufen, „dann sind wir gleich zwei Probleme los“. Aber auch kritische Töne gab er von sich. „In Wyhle wohne isch geil und teuer, also zahl ich Grundsteuer“, kritisierte er die Reform.