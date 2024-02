Rosenmontag in Höllstein: Klangsalven, Kuscheltiere und Konfetti

Die Zuschauer säumten die Straße. Foto: Ines Bode

Die spendablen Gönner gehörten zur örtlichen Frösche-Clique, die wie an den Vortagen den Umzug mit den passenden Klangsalven versorgten. Startpunkt des fröhlichen Treibens war wiederum der Schulhof in Steinen. Die Narren zogen vorbei am verwaisten Rathaus und direkt weiter durch die unterirdischen Gänge, die ins Nachbargefilde führen. „Da kommen die Kinder“, hieß es drüben in Höllstein an den Gartenzäunen und Haustüren.