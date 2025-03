Anna R. wurde demnach am Sonntagabend in Berlin-Friedrichshain tot gefunden. Die Polizei wurde am Montagmorgen informiert, so der Sprecher. Am Dienstag sollte die Staatsanwaltschaft Berlin das Verfahren dazu übernehmen und auch Auskünfte erteilen.

Auf dem Instagram-Profil der Sängerin wurde mitgeteilt, sie sei plötzlich und unerwartet im Alter von 55 Jahren gestorben. Ihr Tod "schockiert und verwirrt uns zutiefst", hieß es in dem Post weiter.