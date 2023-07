Royals Der britische Prinz George wird zehn

Er wird nicht mehr in einem Palast groß

Normal sei natürlich relativ, sagt Prescott, der an der Universität Bangor gearbeitet hat und nun ans College Royal Holloway der Universität London wechselt. Prescott setzt sich mit dem Königshaus auseinander und arbeitet an einem Buch zu "moderner Monarchie".

Dass das Aufwachsen in der royalen Familie ein Stück weit normaler geworden ist, macht Prescott etwa an der Schulbildung fest. Anders als noch Elizabeth II. werde George nicht zuhause unterrichtet, sondern gehe in die Schule. Die Familie, die in Windsor, westlich von London lebt, wohne auch nicht im königlichen Windsor Castle selbst, sondern in Adelaide Cottage auf dem Gelände des Schlosses - also eher in einem Haus als in einem Palast.

"Sein Leben ähnelt dem von anderen Kindern aus sehr reichen Familien", sagt Prescott. Aber es sei nicht mehr völlig abgeschottet wie früher. Natürlich sehe man aber, dass die Familie bei Events auftrete. Bei der Krönung seines Großvaters Charles III. war George zum Beispiel Ehrenpage.

Derzeit steht die Frage im Raum, an welche weiterführende Schule George gehen wird. Öfter fällt der Name "Eton", also die Eliteschule nahe Windsor, die auch William besuchte. Berichten der Zeitungen "Daily Mail" und "Mirror" zufolge könnte auch mit einer Tradition gebrochen werden - angeblich wird von George nicht mehr erwartet, dass er nach seiner Ausbildung zum Militär geht.

Die Zukunft der Monarchie steht in den Sternen

Wie wird sich die Monarchie verändern, bis George an der Reihe wäre? "Das ist die große Frage", sagt Prescott. Charles wolle die Monarchie verschlanken, das sei nun aber großteils eher zufällig passiert - mit dem Rückzug von Prinz Andrew (63), Prinz Harry (38) und dessen Frau Herzogin Meghan (41). Es gebe zunehmend Bedenken wegen der Kosten der Monarchie, der König habe aber bereits einen Schritt gemacht. Die große Frage sei nun die Nutzung der Schlösser und großen Anwesen.

Dass manche mit dem Tod von Elizabeth II. im vergangenen September eine Krise der Monarchie vorhersagten, hat sich nach Einschätzung Prescotts nicht erfüllt. "Ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass Prinz George eines Tages König sein wird", antwortet er auf eine entsprechende Frage.

Die Unterstützung für die Monarchie werde in Umfragen wahrscheinlich in bestimmten Momenten auch mal fallen, habe aber während der Regentschaft der Queen stabil um die 70 Prozent gelegen. Auch in den Krisenzeiten um Prinzessin Diana. Beobachten müsse man aber, wie sich das bei jüngeren Menschen entwickle - die 18- bis 25-Jährigen schienen weniger für die Monarchie zu sein, sagt Prescott. Das sei immer so gewesen, scheine nun aber nochmal eine neue Entwicklung zu sein.

Dass eine mögliche Regentschaft von George noch in weiter Zukunft liegt, lässt sich übrigens auch an einem anderen Detail festmachen. An den Souvenirshops in der Nähe des Buckingham Palace. Die Läden verkaufen allerhand royalen Klimbim, aber auf den ersten Blick findet sich nur eine Tasse, auf der neben der Queen, Charles und William auch George zu sehen ist. Fragt man nach Andenken zu dem Prinzen, schüttelt ein Verkäufer den Kopf. Der sei ja noch so jung.