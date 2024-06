Royals König Charles überreicht Fahnen an Irish Guards

Windsor - Der britische König Charles III. (75) hat bei einer Zeremonie auf Schloss Windsor am Montag symbolisch neue Fahnen an Gardeeinheiten überreicht. Als "Colonel in Chief" der Einheiten, die das Königshaus beschützen, empfing er im Innenhof des Schlosses die Irish Guards, die in diesem Jahr die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" durchführen.