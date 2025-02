Dieses sei eine "totale Kopie" des Wappens von Porreres, sagte Mora der spanischen Zeitung "El País". Auch in den sozialen Medien wurde Meghan kritisiert. Die 43-Jährige hatte die Umbenennung ihrer Marke von "American Riviera Orchard" in "As Ever" bei Instagram verkündet. Auf Anfrage äußerten sich die Sprecher von Harry und Meghan zunächst nicht zu dem Fall.

Streit um eine Palme mit zwei Vögeln

Die Ähnlichkeit des Markenauftritts zum Stadtwappen der 6000-Einwohner-Gemeinde ist nicht von der Hand zu weisen: In beiden Fällen ist eine Palme mit zwei Vögeln an der Seite zu sehen. "Es ist praktisch ein identisches Bild", schrieb "El País".