RTL-Dschungelcamp Cordalis und Effenberg stillen den Hunger der Camper

Nach einigen vergeigten Prüfungen in der ersten Woche des RTL-Dschungelcamps haben Sänger Lucas Cordalis und Designerin Claudia Effenberg die hungrigen Mäuler der Promis ein wenig gestillt. Cordalis und Effenberg holten bei der Prüfung in der am Donnerstagabend ausgestrahlten Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus.