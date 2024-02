RTL-Dschungelcamp: Lucy, Leyla und Tim stehen im Dschungel-Finale

Offenbar war nun die Zeit für ein klärendes Gespräch gekommen, in dem Heiter seine "Hemmschwelle" gegenüber Lahouar in etwas ungelenken Worten erläuterte. "Wir verstehen uns so gut. Für mich war es das auch erst einmal: Wir verstehen uns gut", sagte er ihr. Wobei man das nicht missverstehen sollte. "Von deinen Einstellungen her und so bist du auf jeden Fall top. Da passt du auf jeden Fall exakt in mein Bild rein", sagte er ihr. Aber da müsse "ja nicht direkt sexuelle Bindung dahinter" sein. "Wir können uns ja auch umarmen."

Lahouar weinte später und sagte, sie ärgere sich sehr über sich selbst. "Weil ich immer irgendwie so in Männern was sehe, die aber irgendwie in mir nix sehen." Es markierte das Ende eines langen Handlungsstrangs des diesjährigen Dschungelcamps, der mitunter zum Hauptstrang mutiert war.

Dschungelprüfung "Creek der Sterne"

In der Dschungelprüfung "Creek der Sterne", einer legendären Wasserschlacht, erkämpften sich die Camper derweil die volle Punktzahl. Besonders eindrucksvoll wirkte Sängerin Lucy Diakovska, der der pure Wille in den Augen abzulesen war. Einer Superheldin im Kugelhagel gleich trotzte sie den Wassermassen. Wenn man vor dem Finale einen Tipp auf die Siegerin abgeben müsste - sie wäre sicherlich keine schlechte Wahl. Gesucht wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die Dschungelkönigin von 2023, die Visagistin Djamila Rowe.