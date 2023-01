RTL-Dschungelcamp Verena, Claudia und Tessa müssen in die Dschungelprüfung

Die Zuschauer des RTL-Dschungelcamps stimmten in der am Dienstagabend ausgestrahlten Folge für die ehemalige Kandidatin von "Germany's Next Topmodel". Sie muss nun am Mittwoch im Team mit Designerin Claudia Effenberg und Radiomoderatorin Verena Kerth antreten, die vom Publikum ebenfalls ausgewählt wurden. Die Zuschauer wählten Bergmeier damit bereits zum vierten Mal in eine Prüfung.

Balance in großer Höhe

Zuvor hatte Jana Pallaske bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ihre erste Prüfung absolviert und dabei sechs von zwölf möglichen Sternen gesammelt. Die Schauspielerin musste dazu auf einem als "Fiesenrad" betitelten Metallgestell in 25 Metern Höhe herumklettern.