RTL-«Legenden-Dschungel» Tag 13 im Dschungel: Molas "Geschlechterrolle rückwärts"

Was macht einen Mann aus, was eine Frau? Mola Adebisi hat da in der neuen Dschungel-Folge klare Ansichten - genau wie von einer «klassischen Ehe». Am Ende weint ein Mann bittere Tränen.