RTL-Realityshow: Explosive Dreiecksbeziehung im Dschungelcamp

Murwillumbah - Zwei Frauen, ein Mann, keine Ruhe: In der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sorgt eine Art Dreiecksbeziehung mittlerweile für explosive Stimmung. In der am Donnerstagabend ausgestrahlten Folge musste Reality-Sternchen Kim Virginia (28) ansehen, wie "Bachelor"-Kandidatin Leyla Lahouar (27) sich im Wassertümpel an ihren Ex Mike Heiter (31) klammerte, um den Boden nicht zu berühren.