RTL-Sendung Finalisten in der "Dschungelshow" stehen fest

Im Finale treffen sie und Pavlovic nun an diesem Freitagabend auf Reality-TV-Kandidat Mike Heiter ("Love Island") und "Prince Charming"-Gewinner Lars Tönsfeuerborn, die am Vortag ins Finale gewählt worden waren. Sie hatten sich gegen die Sängerin Lydia Kelovitz ("Deutschland sucht den Superstar") und Model Zoe Saip ("Germany's next Topmodel") durchgesetzt.

Die Moderatorin der Show, Sonja Zietlow, kündigte an, dass im Finale noch ein weiterer Dschungelcamp-Teilnehmer für das Jahr 2022 bekannt gegeben werden soll. Im ersten Halbfinale hatte Lucas Cordalis, Sohn des allerersten Dschungelkönigs Costa Cordalis, schon mitgeteilt, im kommenden Jahr in die Fußstapfen seines Vaters treten und am RTL-Dschungelcamp teilnehmen zu wollen.

© dpa-infocom, dpa:210129-99-214775/3