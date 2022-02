RTL-Show Für Glööckler ist der Traum vom Dschungelköönig ausgeträumt

Glööckler indes hatte sich in den vergangenen Tagen gewagte Entscheidungen geleistet. Er lehnte eine Dschungel-Prüfung ab, in der er Gefahr gelaufen wäre, in einem Bottich voller Innereien, Fischeingeweide und Schlotze zu landen. Glööckler führte dafür seinen Vegetarismus als Grund an. Nicht jeden überzeugte die aufgemachte Argumentationslinie. Schauspielerin Anouschka Renzi, eine Art Freundin im Camp, warf ihm zudem vor, zu dominant zu sein. Glööcklers Entgegnung: "Ich bin halt ein Mann, der ein Imperium geschaffen hat, der hart kämpfen musste, ein Leben lang."

Männer-WG mit seltsamen Einfällen

Dass die Dschungelkrone in diesem Jahr auf männlichem Haupthaar ruhen wird, ist schon ein Weilchen klar. Renzi war am Donnerstag als letzte Frau wegen mangelnder Zuschauerstimmen des Camps verwiesen worden. Zurück blieben fünf Männer, die sich am Freitag sehr passabel bei einer Prüfung schlugen. Es galt, auf einer seifigen Rutschpiste Wind, Wasser und dem eigenen unzureichenden Gleichgewichtssinn zu trotzen. Es sprangen fünf Sterne heraus.

Dass eine reine Männer-WG bisweilen aber auch seltsame Einfälle zutage fördert, wurde ebenfalls offensichtlich. "Männer, heute können wir machen, was wir wollen", erklärte Filip Pavlovic. "Wir können hier sogar nackt rumlaufen, wenn ihr Bock habt." Was bei einer Reality-Show mit Kameras für jeden Winkel keine ganz begnadete Idee gewesen wäre.