Auch diese Kandidaten mussten zittern

Neben Kraus und Güngörmüş hatte an dem Abend auch Twitch-Star Jens "Knossi" Knossalla zittern müssen, er schaffte es dann jedoch in die nächste Runde. Der 36-Jährige hatte einen Paso Doble zu "Let Me Entertain You" zum Besten gegeben. Über seine dabei besonders ausdrucksstarke Mimik zeigte sich die Jury zugleich amüsiert und beeindruckt. Emotional sei Knossalla der Hammer gewesen, sagte Llambi. Dass er dem Entertainer dann als einziger ganze neun Punkte gab, brachte dem strengen Punkterichter noch eine Umarmung des Twitch-Stars ein.