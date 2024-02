Damit sind jetzt nur noch fünf Kandidatinnen und Kandidaten übrig - und auch der Streit zwischen Kim und Reality-Star Leyla Lahouar (27) fand so ein Ende.

In der Folge stichelte Kim noch gegen Leyla - doch die blieb cool. Nicht aus der Fassung bringen ließ sich auch die frühere No-Angels-Frau Lucy Diakovska (47) bei der Dschungelprüfung. In dem Wartungsschacht, in dem Leyla in der fünften Folge gescheitert war, holte Lucy ganze fünf von sechs Sternen. In dem Schacht lauerte neben allerlei Insekten auch ein Krokodil.