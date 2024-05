Gabriel Kelly brilliert beim "Impro Dance"

Zu bewältigen war am Freitag auch wieder eines der Highlights jeder Staffel: Der Improvisationstanz, in diesem Jahr betitelt als "Impro Dance Even Noch More Extreme 2.0". Diesmal mussten die Tanzpaare dabei nicht nur einen, sondern gleich zwei Tänze improvisieren. Um die 80-sekündige Performance vorzubereiten, erhielten sie gerade einmal 30 Sekunden Zeit.

Besonders glänzen konnte bei dieser Aufgabe Sänger Gabriel Kelly. Der 22-Jährige, der in dieser Staffel schon häufig für seine Musikalität und seinen Rhythmus gelobt wurde, vertanzte mit Partnerin Malika Dzumaev einen "Fusion Dance" aus Rumba und Samba. Der Lohn waren nicht nur Standing Ovations und "Zugabe"-Rufe, sondern auch volle 30 Punkte von der Jury.

Für Kelly war es der Schlusspunkt hinter einem sehr erfolgreichen Tanzabend: Für seinen langsamen Walzer hatte er zuvor 29 Punkte erhalten, für den Charleston 30 Punkte. Chefjuror Llambi stellte nach dem zweiten Auftritt des Sängers sogar gleich die komplette Kiste mit Wertungskellen mit den Worten "Such dir was aus!" auf den Tisch. Möglicherweise wollte der 59-Jährige mit der Geste auch das Studiopublikum besänftigen - dass der strenge Juror in der ersten Runde nicht die Zehn-Punkte-Kelle für Kelly gehoben hatte, hatte im Saal laute Buhrufe ausgelöst.