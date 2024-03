RTL-Tanzshow: Lets Dance: Freundin erlaubt Kelly Flirt, Padberg raus

So wie Sänger Gabriel Kelly in einem Einspieler vor seinem Auftritt. Dort erkundigte sich der 22 Jahre alte Sohn des Musikers Angelo Kelly - bekannt durch die Familien-Band The Kelly Family ("An Angel") - zu Beginn der Trainingswoche peinlich berührt bei seiner Freundin Leoni, ob er in der Live-Show während der Rumba seine Profi-Tanzpartnerin Malika Dzumaev "verliebt angucken" dürfe. Leoni segnete den Fremdflirt zu Show-Zwecken auf dem Parkett großzügig ab. Und prompt lieferte der Kelly-Spross - vor den Augen seiner Freundin - eine feurige Darbietung ab. "Die Atmosphäre war da, ich bin überzeugt", lobte Mabuse. "So tolle Basics machen mich glücklich." Von Llambi gab es das Prädikat "Beste Fußarbeit des Abends" - und eine Tänzerweisheit, die nicht unbedingt besser wird, wenn man sie zweimal liest: "Wenn's unten stimmt, kannst du oben alles machen." Mit 24 Punkten ging es direkt in die nächste Runde.