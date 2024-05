RTL: Tony Bauer steigt bei Lets Dance aus

Nachrücker stehen schon fest

Für Tony und Anastasia kehren Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin zurück, die am vergangenen Freitag ausgeschieden waren. Die beiden werden am Freitagabend Ann-Kathrins Magic Moment zeigen, sowie für Tony beim "Battle "Boogie Woogie"" einspringen, wie es hieß.

Bendixen, Motorrad-Weltreisende und Influencerin, sagte in einem Video, das am Donnerstagabend in ihrer Instagram-Story zu sehen war: "Ích steh komplett unter Schock. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll - wie soll man sich jetzt innerhalb von drei Stunden oder so zwei Tänze merken? - Ich kämpf' weiter!" Und: Tony hätte sie das Finale und den Sieg gegönnt.

Profitänzer Valentin Lusin sagte, ebenfalls in einer Instagram-Story: "Es wird schon eine lange Nacht-Session heute." Er wolle nicht in Ann-Kathrins Haut stecken. Und: "Es ist wirklich sehr sehr kurzfristig. Wir geben uns die beste Mühe, heute Nacht noch was auf die Beine zu stellen. Morgen haben wir ja auch noch einen halben Tag." Die anderen Paare hatten fast eine ganze Woche Vorbereitungszeit.