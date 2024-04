Ruder-EM in Szeged: Ruderer schöpfen Mut für Paris - Dritter Titel für Zeidler

Der Sieg bei den Titelkämpfen in Szeged vor Olympiasieger Stefanos Ntouskos aus Griechenland bescherte dem Weltmeister den dritten kontinentalen Skiff-Triumph nach 2019 und 2021. "Das ist ein schöner Titel. Aber letztlich zählt in diesem Jahr nur ein Rennen - das Finale in Paris", kommentierte der 27 Jahre alte Münchner. "Eine Olympia-Medaille ist das Einzige, was in meiner Sammlung noch fehlt."

Wie schon beim Weltcup zwei Wochen zuvor in Varese wurde Zeidler seiner Favoritenrolle in eindrucksvoller Manier gerecht. Auch der starke Start von Ntouskos, der bei der 500-Meter-Marke noch vorn lag, brachte ihn nicht aus dem Konzept. Schlag um Schlag kämpfte sich Zeidler heran und lag im Ziel eine gute Bootslänge vor seinem stärksten Konkurrenten. Damit geht der ehemalige Schwimmer als größter Goldkandidat in die finale Vorbereitung für den Olympia-Showdown in der französischen Hauptstadt im Sommer, sieht aber noch viel Arbeit: "Der Gegenwind hat mir den Weg zum Titel heute sehr erschwert. Ich bin noch nicht in der Form, mit der ich zu den Olympischen Spielen fahren möchte."