Rudern: Achter zurück in Weltspitze - Bronze für Frauen-Doppelvierer

Nur eine halbe Bootslänge Rückstand auf Großbritannien

Trotz der schwierigen Bedingungen mit lebhaftem Gegenwind bot der WM-Fünfte eine bemerkenswerte Vorstellung. Wie von Bundestrainerin Sabine Tschäge nach dem schwachen Rennen am Donnerstag gefordert, brach das Team nach guten 1000 Metern nicht ein, sondern bewies Stehvermögen und wehrte den Angriff der Rumänen ab. Dass der Rückstand auf die seit Jahren dominanten Briten am Ende nur noch eine halbe Bootslänge betrug, machte allen Beteiligten Mut für die Olympischen Spiele in Paris.