Rückblick: Was gibt es Neues in Msumarini?

Die Wurmfarm beherbergt inzwischen unzählige Würmer, die den Kompost zusätzlich anreichern. „Durch die erfolgreiche Wurmvermehrung bestehen bereits Pläne, die für eine Bodenverbesserung unabdingbaren natürlichen Helfer als weiteren Geschäftszweig auszubauen“, blickt die Weilerin voraus.

Der Komposter wird umgesetzt. Foto: Andrea Wikmann

Mr. James hat bei seinem jüngsten Besuch im November noch einmal einen Crashkurs im Kompostieren und Permakulturanbau für die Mitarbeiter gegeben. Um die Ernte vor zwei- und vierbeinigen Dieben zu schützen, wurde mit dem Bau eines lebenden und essbaren Zaun aus Kürbissen, Gurken und Passionsfrüchten begonnen. Er wird von außen mit stachelbewehrten, blühenden Kletterpflanzen, wie die Bougainvillea, geschützt. Auch die Freiflächen im Garten werden nun mit kleinen Büschen bepflanzt, um das Austrocknen der Böden zu verhindern und Wasser zu sparen.

Abfalltrennung

Weiterhin sammeln die Menschen den Müll in der umliegenden Gegend ein und trennen ihn nach organischem und wiederverwertbarem Abfall. „So entsteht aus dem organischen Abfall Kompost für unsere Anbauflächen“, erklärt Wikmann. Plastikflaschen, Dosen und Flipflops werden recycelt. Abgetragene Kleidungsstücke werden zu Taschen und Putzlappen „upgecycelt“.

Gesammelte Flaschen Foto: Andrea Wikmann

Solarprojekt und Schreinerei

Da in Msumarini und Umgebung viel gebaut wird und ein Hotel wieder aufgebaut werden soll, wäre es laut Wikmann sinnvoll, die Schreinerei und das Solarprojekt wieder voll zu aktivieren. „Leider fehlen uns dafür momentan die finanziellen Mittel.“ Die Renovierung des Dachs der Begegnungsstätte „Sun*N*Shine“, die immer wieder ansteigenden Lebenshaltungskosten sowie die erhöhten Schul- und Ausbildungsgebühren haben das Budget erheblich belastet: „Selbst für die Reparatur unseres Gebäudes fallen nun von staatlicher Seite langwierige und kostspielige Anträge und Gebühren an. Bisher war das alles unkompliziert und kostenfrei. Die kenianische Bürokratie und erfinderische Geldbeschaffung lassen grüßen.“

Aktuelle Lage

Im Juni wurde der neue Finanzplan der kenianischen Regierung durch die Einführung beziehungsweise Anhebung von Steuern auf alltägliche Waren und Dienstleistungen wie Brot, Speiseöl, Internet, Kraftstoff, Banküberweisungen, Damenbinden, Windeln & Co. beschlossen. Damit sollte der Staatsverschuldung von 80 Milliarden US-Dollar entgegen gewirkt werden. „Fast die Hälfte der Schulden stammt von ausländischen Kreditgebern“, betont Wikmann. Mehr als Millionen Menschen in Kenia leben weit unter der Armutsgrenze. „Für viele, selbst für mittelständische Unternehmen, war dieses neue Gesetz mehr als existenzbedrohend.“

Auf die anfänglichen friedlichen Proteste der Bevölkerung reagierte die Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern. Die Gewalt eskalierte, nachdem das Parlament von Protestanten gestürmt wurde. „Die Polizei ging dabei in brutaler Weise vor, indem sie mit scharfer Munition in die Menge schoss. Viele der Opfer wurden dabei gezielt mit Kopfschuss getötet“, schildert die Weilerin.

Bodendecker werden gepflanzt. Foto: Andrea Wikmann

Noch am gleichen Abend hatte der kenianische Staatspräsident William Ruto die Demonstranten als „organisierte Kriminelle“ bezeichnet und ihnen Verrat vorgeworfen. Am nächsten Tag verweigerte der Präsident allerdings seine Unterschrift zum neuen Steuergesetz, um weitere Proteste zu verhindern. „Zusätzlich wurde das Militär mobilisiert, um weitere Massendemonstrationen im Keim zu ersticken. Demonstranten berichteten von in Zivil gekleideten Schlägertruppen, die Protestgruppen ausfindig machten und sie gezielt niederschlugen.“

Nach den tragischen Ereignissen rief die „Generation Z“ mit einem gedruckten Manifest zu „7 days of Justice“ auf. „Die friedvollen Demonstrationen wurden von der Regierung mit Gruppen unterwandert, die Autoreifen entzündeten, Scheiben und Autos mit Backsteinen bewarfen und Geschäfte plünderten“, berichtet die Weilerin.

Von einer entspannten Lage in Kenia zu sprechen, sei man noch weit entfernt: „Auch wenn der Staatspräsident die Unterschrift zum neuen Gesetz verweigert hat, wird ihm unterstellt, das Gesetz auf andere Art und Weise durchzusetzen. Seit seiner Amtszeit ist er mit Korruptionsvorwürfen, erhöhter Jugendarbeitslosigkeit, Misswirtschaft und leeren Versprechungen an die Bevölkerung konfrontiert. Das Volk hat das Vertrauen in ihn und seine Regierung zunehmend verloren und fordert nun vehement seinen Rücktritt.“