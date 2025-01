Rümmingen: 13 Millionen für Seniorenwohnanlage

Dem Bau der Seniorenwohnanlage in Rümmingen stehe nun nichts mehr im Wege, heißt es in einer Mitteilung. Für die Gemeinde Rümmingen sei es ein bedeutender Meilenstein, habe sie 2022 in Naturenergie einen passenden Investor für das Bauprojekt gefunden, heißt es. Das in Südbaden verwurzelte Unternehmen habe die Planungen für das brachliegende Möschlin-Areal im Zentrum Rümmingens in enger Zusammenarbeit mit der Kommune rasch vorangetrieben.