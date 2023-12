Mehrere Feuerwehren aus dem Vorderen Kandertal mussten laut Mitteilung der Polizei zu einem Einsatz in der Wittlinger Straße am Donnerstagmorgen ausrücken. Altes Fett in einem Backofen sorgte für eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung in Rümmingen. Die Einsatzhypothese war ein Küchenbrand, sodass vorsorglich eine ganze Anzahl von Kräften angefordert wurden. Offene Flammen konnten nicht festgestellt werden, berichtet die Polizei. Die Bewohnerin der Wohnung sowie deren Kind wurden vom Rettungsdienst untersucht, heißt es. Es wurde niemand verletzt, die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.